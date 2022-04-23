Rusya'dan gizlice petrol alıyorlar!

Batılı bir haber merkezi, Avrupa’nın Rusya'ya yönelik yaptırım tehditlerine rağmen Rusya'dan gizlice petrol satın aldığını yazdı.

Avrupa petrol piyasasında gizlice alınıp satılıyor!

Haber kaynakları, Rus petrolünün son haftalarda Avrupa pazarına açıldığını söylüyor. Rusya'ya yönelik yaptırım tehditleri ve söylemleri devam ediyor. Ancak ülkenin petrol sevkiyatları tankerlere teslim ediliyor ve varış yeri "bilinmeyen" ilan edilirken, Avrupa petrol piyasalarında gizlice alınıp satıldığı belirtiliyor.

Fortune'a göre, tanker hareketlerini takip eden tanker takip araçlarına atıfta bulunarak, yalnızca Nisan ayında günde ortalama 1,6 milyon varil petrol Rusya'dan bilinmeyen noktalara aktarıldı.

The Wall Street Journal'ın raporuna göre, bu eğilim son zamanlarda arttı ve Nisan ayında kimliği belirsiz tankerlere 11,1 milyon varilden fazla petrol teslim edildi. Ukrayna savaşının başlamasından önce, bu tür sevkiyat sayısı neredeyse sıfırdı.

Yaptıkları savaş sucu sayılabilir!

Avrupa Birliği, Rusya'dan yapılan petrol ithalatına henüz resmi olarak yaptırım uygulamamış olsa da, Avrupa'daki petrol tüccarları olası yaptırımları memnuniyetle karşıladı. Fortune'a göre tüccarlar, Rusya'dan petrol alımının "savaş suçları" işlemekle suçlanan bir hükümete finansman desteği olarak görülebileceğinden endişeliler.

Ama şimdi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden altı hafta sonra, ucuz Rus petrolü Avrupalı ​​petrol tüccarları için daha cezbedici durumda.

Bilinmeyen varış noktası!

"Bilinmeyen varış noktası" teriminin ne anlama geldiği sorusuna yanıt olarak Fortune, açık deniz petrolünün daha büyük gemilere gönderildiğini ve menşe noktasını bilinmemek için diğer kaynaklardan gelen petrolle karıştırıldığını belirtiyor.

Petrol tüccarları Wall Street Journal'a Letonya veya Türkmen ham petrolü olarak pazarlanan petrolün büyük miktarda Rus petrolü içerdiğini belirtti.

ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya, Rus petrolüne yaptırım uygulayan ülkeler arasında yer alırken, daha çok Rus enerjisine bağımlı olan Avrupa Birliği, henüz yaptırım kararı almış değil. Rusya şu anda Avrupa petrolünün yüzde 27'sini sağlıyor.