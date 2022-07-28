Rusya'dan getirilen Yahudiler, Filistinlilerin gasp edilen evlerine yerleştiriliyor!



Siyonistlere ait medya organlarının yayınlanan bir rapora göre, daha önce yüzlü sayılarla ifade edilen, Rusya'dan işgal altındaki Filistin topraklarına yahudi göçü son aylarda hızlı bir şekilde binli rakamlara çıkaya başladı.

Kayıtlara göre geçen yıl en fazla göçün olduğu ekim ayında bin 248 kişi göç ederken, bu yıl özellikle şubat ayından itibaren aylık ortalama üç binden fazla kişi göç etti.

Artan göç olayında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı istismar eden siyonistlerin, Rusyalı yahudileri işgal altındaki Filistin topraklarına göçe teşvik etmesinin önemli rolü olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan, Siyonist işgal rejim medyasında yer alan başka bir habere göre de Rusya-Ukrayna savaşının başladığı şubat ayından bu yana, 10 bin 19 Yahudi'nin Ukrayna'dan, 9 bin 777 Yahudi'nin Rusya'dan, 455 Yahudi'nin de Beyaz Rusya'dan getirildiği, bin kişinin ise henüz göç işlemlerinin tamamlanmadığı ifade edilmişti.

Savaş siyonistlere yaradı! Binlerce Yahudi, Filistin'in işgal edilmiş topraklarına getirildi

Siyonist işgal rejimi, dünyanın değişik ülkelerine dağılmış durumdaki Yahudilerin işgal altındaki Filistin topraklarında toplanmalarını sağlamak için bütün fırsatları değerlendiriyor.

Siyonist rejim, savaşlar ve ekonomik krizleri Yahudileri işgal altındaki Filistin topraklarına göç etmeye teşvikte fırsat olarak değerlendiriyor.

Siyonist işgalciler, bir yandan da dünyanın değişik ülkelerinden getirilen Yahudilere yer açmak, onlar için konut inşa etmek amacıyla Filistinlilerin topraklarını gasp etmeye devam ediyor.

Başta Birleşmiş Milletler (BM) ve tüm uluslararası kuruluşlar, işgal rejiminin Yahudi gasıplar için inşa ettiği yerleşim birimlerini yasadışı olarak nitelendiriyor.

Kaynak: Haber Nas