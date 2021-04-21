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Dünya Rusya'dan gerilimi tırmandıran ABD hamlesi
Dünya

Rusya'dan gerilimi tırmandıran ABD hamlesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman'ın Bakanlığa çağrıldı. Görüşmede ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 10 diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğine dair nota verildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 18:02:00 -
Rusya'dan gerilimi tırmandıran ABD hamlesi

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman'ın Bakanlığa çağrılarak ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 10 diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğine dair nota verildiği belirtildi.

1 ay süre verildi

Diplomatların 21 Mayıs'a kadar Rusya topraklarını terk etmeleri istendiği kaydedilen açıklamada, "Bu tedbir, Amerikan tarafının Washington'da Rus Büyükelçiliğinde ve New York'ta Rus Konsolosluğunda çalışanları temelsiz bir şekilde 'istenmeyen kişi' olarak ilan etmek suretiyle gösterdiği düşmanca eylemlere misillemedir." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında, ABD'nin aldığı son kararlara karşılık yakın gelecekte daha yeni adımlar atılacağı da vurgulandı.

İlk yaptırım Rusya'dan gelmişti

ABD Başkanı Joe Biden, 15 Nisan'da siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamış, ABD Hazine Bakanlığı da Rusya ekonomisini hedef alan yaptırımlar açıklamıştı.

Rusya 5 gün önce de benzer bir hamle yapmıştı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 16 Nisan'da ABD'nin yeni yaptırımlarına karşı kararlar alındığını, bu kararlar çerçevesinde mütekabiliyet gereği 10 Amerikalı diplomatın sınır dışı edileceğini, aralarında eski ve yeni devlet görevlilerinin bulunduğu 8 ABD vatandaşına da ülkeye giriş yasağı getirildiğini duyurmuştu.

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