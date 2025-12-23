Rusya'dan geçici ateşkes önerisine ret: Temel nedenler çözülmeden silahlar susmayacak

Moskova’da düzenlenen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nde konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Ukrayna’daki savaşın sona ermesine yönelik tartışılan "geçici ateşkes" formülüne kapıyı kapattı. Ryabkov, bu tür bir adımın krizin çözüm sürecine gerçek bir katkı sağlamayacağını savunarak, Rusya’nın ancak stratejik güvenlik garantilerini içeren kalıcı bir anlaşmaya sıcak bakacağını ifade etti.

ABD İLE İLİŞKİLERDE "BİDEN MİRASI" ENGELLERİ

Rusya ile ABD arasındaki ikili ilişkilere de değinen Ryabkov, diyalog sürecinde yavaş bir ilerleme olduğunu ancak bu sürecin bazı devletler tarafından baltalanmaya çalışıldığını söyledi. Özellikle Joe Biden yönetiminden devralınan sorunların çözülmesinin zaman alacağını belirten Bakan Yardımcısı, Washington’ı ikili ilişkileri sabote etmeye çalışan Avrupa ülkelerine karşı daha aktif durmaya çağırdı. Ayrıca stratejik silahların azaltılmasını öngören "New START" antlaşması konusunda Putin’in sunduğu tekliflere ABD’nin henüz somut bir yanıt vermediğini hatırlattı.

NATO İLE ÇATIŞMA RİSKİ VE NÜKLEER UYARI

Ryabkov, Avrupa'nın her geçen gün daha fazla askerileşmesinin Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışma riskini artırdığını belirterek, bu durumun feci sonuçlara yol açabileceği konusunda uyardı. ABD’nin olası nükleer denemelerine karşı Rusya’nın karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu ifade eden Ryabkov, son dönemde gündeme gelen Kaliningrad’a yönelik abluka tehditlerine de sert çıktı. Kaliningrad’ın Rusya’nın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Ryabkov, bölgenin güvenliği için her türlü adımın atılacağını kaydetti.