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Dünya Rusya’dan füze saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Rusya’dan füze saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2023-08-07 23:22:00 -
Rusya’dan füze saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, Rusya’nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentindeki yerleşim yerine füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Rusya, Ukrayna’da yerleşim bölgelerini hedef almayı sürdürüyor. Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko yaptığı açıklamada, Rusya’nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentindeki yerleşim yerine düzenlediği füze saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İki füzenin kullanıldığı saldırıda 5 katlı bir apartman hasar alırken, ilk saldırıda 4 sivil, ikinci saldırıda ise 1 acil durum görevlisinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Klymenko, bölgede arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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