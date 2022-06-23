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Dünya Rusya'dan flaş uyarı: Yunanistan artık güvenli bir ülke değil
Dünya

Rusya'dan flaş uyarı: Yunanistan artık güvenli bir ülke değil

Rusya Dışişleri Bakanlığı Dördüncü Avrupa Dairesi Direktörü Yuriy Pilipson, Yunanistan'ın Rus turistler için artık güvenli bir ülke olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 14:36:00 -
Rusya'dan flaş uyarı: Yunanistan artık güvenli bir ülke değil

Rusya Dışişleri Bakanlığı'na Yunanistan'daki Ruslara ayrımcılık ve saldırı yapıldığına dair mesajlar geldiğini belirten Pilipson, Yunan yetkililerden bitmek bilmeyen Rusya karşıtı açıklamaların geldiğine, Yunan basınında Ukrayna'daki olaylar hakkında dezenformasyon yapıldığına ve Rus haber kaynaklarının uzun süre önce engellendiğine dikkat çekti.

Rusya'nın Atina Büyükelçiliği'ne ve Selanik Başkonsolosluğu'na Ruslardan yasal hak ve çıkarlarının ihlal edildiğine dair şikayetler geldiğini anlatan Pilipson, vatandaşlarına bir olay yaşandığında suçluların cezalandırılması için Yunan kolluk kuvvetlerine başvurmalarını tavsiye etti.

Pilipson, Rus diplomatik personelinin sayısının azaltılması nedeniyle diplomatik temsilciliklerinin imkanlarının ciddi şekilde kısıtlandığını da sözlerine ekledi.

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Yorumlar

Kaburgacı Zihni

Yunanistan'ın adalar dışında kalan bütün kara parçaları bir anda büyük bir depremle batıyormuş....hırvatistan da beraber...sadece kabak gibi adalar kalıyormuş geriye. Amma ilginç olurdu.

Nihal

Doğru Yunanistan ABD nin finosu olmuş fino köpeği
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