Rusya'dan flaş Türkiye kararı! Yarın başlıyor

Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar gece yarısından itibaren yeniden başlayacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan uçuş kısıtlaması 22 Haziran itibarıyla sona eriyor.

Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlar, 12 Nisan'da alınan kararla 15 Nisan ile 1 Haziran arasında geçici olarak kısıtlandı. Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, kararın koronavirüs salgınını önlemek amacıyla alındığını duyurdu.

Rusya ile turizm diplomasisi

Türkiye'de vaka sayılarının azalması ve aşılamanın hızlanmasıyla iki ülke arasında diplomasi trafiği yürütüldü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın temaslarda bulunmak üzere Rusya'ya gitti.

Türk heyeti, Rusya'da salgından sorumlu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova başkanlığındaki Rus heyetiyle görüştü.

Görüşmede, heyetlerin Türkiye ve Rusya arasında karşılıklı uçuşların sürdürülmesi ve Rus turistlerin Türkiye'ye güvenli şekilde seyahat edebilmesi için alınması gereken önlemler ele alındı.

Bakan Ersoy: Taleplerimizi ilettik

Rus yetkililerin söz konusu talepleri değerlendirip farklı seçenekler üzerinde çalışıp tekrar dönüş yapacaklarını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Vaka sayılarındaki düşüşü, iyi gidişatı görmemiş olsalardı yerinde gözlemleme talepleri olmazdı. Bizim hava trafiğinin tekrar açılmasıyla ilgili talebimizi olumlu karşılıyorlar. Sadece yerinde gözlemleyip nihai kararı vermek için biraz süre istediler" dedi.

Rus yetkililer, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu yakından inceledi. Tam kapanma dönemi ve kademeli normalleşmenin etkileri olumlu anlamda tabloya da yansıdı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da bunu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada vurguladı. Kalın, "Alınan tedbirler netice veriyor. En yakın sürede hem Rus aşısının Türkiye'ye gelmesiyle ilgili hem de turizm sezonunun, uçuşların başlaması ile ilgili atılacak adımlar ve sürecin hızlandırılması konularında mutabakat sağladık. Önümüzde, yakın vadede bir takvim var. Atılacak adımları, birlikte yakın bir şekilde takip edeceğiz" diye konuştu.

Rus turistlerin gözde adresi Türkiye

Özellikle Ruslar için vazgeçilmez tatil merkezi olan Antalya'ya geçen yıl salgına rağmen gelen 3,5 milyon turistin 1,5 milyonunu Ruslar oluşturdu. Kenti bu yılın ilk 4 ayında ziyaret eden 445 bin 671 yabancı turistin 296 bin 131'i de Rus oldu.

Antalya'da tatil için rezervasyon yaptıran Rus misafirler, uçuşlara yönelik kısıtlamanın uzatılmasıyla rezervasyonlarını iptal etmeyerek tarihleri erteledi. Karardan tatilcilerin de olumsuz etkileneceğini belirten turizmciler, uçuşlara yönelik kısıtlamadan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyordu.

Rus heyeti Türkiye'de

Geçtiğimiz günlerde Rusya, güvenli turizm uygulamalarını yerinde gözlemlemek için Türkiye'ye heyet gönderdi. Antalya'ya gelen heyetin hazırladığı rapor, Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamasına ilişkin kararda etkili oldu.

Uçuşlar yeniden başlıyor

Ve Rusya, Türkiye'ye tüm uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatma kararı aldı. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, uçuşların tekrar başlamasına yönelik Rus heyetin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin sona erdiğini hatırlattı.

Türkiye'deki turizm tesislerinde çalışanlara yönelik aşılama sürecinin de başarıyla yürütüldüğünü vurgulayan Golikova, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye'ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı alındı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ülkelerin Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını gevşetmeye başladığına işaret etti. Erdoğan, "Turizm sektörümüz bakımından kritik öneme sahip ülkeler, yavaş yavaş seyahat sınırlamalarını gevşetmeye başladı. Salı günü itibarıyla Rusya yasakları kaldırıyor. Rusya'dan da turistler Antalyamıza akmaya başlayacak" dedi.

Son olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, uçuşların başlatılmasının güvenli turizm adına Türkiye'ye olan güvenin bir göstergesi olduğunu söyledi.

"Rusya'nın 22 Haziran itibarıyla ülkemize uçuşları tekrar başlatması güvenli turizm adına ülkemize olan güvenin bir göstergesidir. Önümüzdeki süreçte diğer ülkelerle de yürüttüğümüz diplomasi trafiğinin meyvelerini Rusya ile olduğu gibi alacağımızı umuyorum."