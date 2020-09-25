Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, başkent Moskova'da bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

ABD'nin İran'a tek taraflı yaptırımlarla baskı kurduğunu söyleyen Lavrov, bu durumun uluslararası hukukun tüm normalarına aykırı olduğunu ifade etti.

İran ile yapılan nükleer anlaşma meselesine de değinen Lavrov, "Tüm uluslararası toplum gibi, Moskova ve Tahran, ABD'nin süresiz silah ambargosunu uygulama ve BMGK'nin önceki yaptırım kararlar mekanizmalarını devreye sokma girişimlerini reddediyor." diye konuştu.

"Suriye konusunda iş birliğine devam ediyoruz"

Esed rejimi ve muhalefet arasında yapılması planlanan görüşme konusu hakkında konuşan Lavrov, Astana Formatı'nın Suriyeliler arasındaki çıkmazların çözülmesi için oluşturulduğunu dile getirdi.

Astana Formatı'nın Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulmasında önemli rol oynadığını kaydeden Lavrov, "Rusya, İran ve Türkiye, Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışması konusunda iş birliğine devam ediyor" ifadelerini kullandı.