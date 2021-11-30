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Dünya Rusya'dan flaş NATO açıklaması
Dünya

Rusya'dan flaş NATO açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD öncülüğündeki NATO'nun Rus sınırına askeri yığınak yaptığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 16:03:00 -
Rusya'dan flaş NATO açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da düzenlediği bir basın toplantısında, "Batı, son bir yıldır değil, uzun zamandır Ukrayna'yı Rusya karşıtı eylemlere girişmesi için provoke ediyor" dedi.

Lavrov şöyle devam etti:

"Sınırlarımıza, Amerikan ve İngiliz güçleri dahil, NATO ülkelerinin askeri birimleri ve askeri teçhizatı transfer ediliyor. Ukrayna'nın kendisine, Donbass'taki temas hattına, sayıları her gün artan Batılı eğitmenlerin desteği altında giderek daha fazla güç ve askeri teçhizat yığılıyor."

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