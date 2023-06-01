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Dünya Rusya'dan flaş karar, cevap! Rusya: Almanya'nın başkonsolosluk kararı tepkisiz kalmayacak! Çok sert tepki
Dünya

Rusya'dan flaş karar, cevap! Rusya: Almanya'nın başkonsolosluk kararı tepkisiz kalmayacak! Çok sert tepki

Yeniakit Publisher
2023-06-01 08:46:00 - 2023-06-01 08:58:53
Rusya'dan flaş karar, cevap! Rusya: Almanya'nın başkonsolosluk kararı tepkisiz kalmayacak! Çok sert tepki

Rusya'da hükümete Almanya'nın verdiği karar üzerine ülkedeki yetkili kurumlar, Almanya'dan yapılan bu çağrı ile ikili ilişkilerin bozulmasından sorumlu olduğunu duyurdu! Dikkat çeken ifadelerle sert tepki gösterdi! Tepkisiz kalmayacak diyerek şaşırtan haberi duyurdu!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın dört Rus başkonsolosluğunu kapatma kararının tepkisiz kalmayacağını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Alman yönetiminin, Rusya'ya ait ülkedeki 4 başkonsolosluğunu kapatma kararı aldığı anımsatıldı.

Bu kararın "dostça olmayan" bir adım olduğu ve ikili ilişkileri bozmayı amaçladığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rus tarafı, Berlin'in sürekli kışkırttığı gerilimden suçu kendisinden atma yönündeki girişimlerini kesinlikle reddediyor. Alman yönetimini durmaya bir kez daha çağırıyoruz. Düşmanca siyaset sergileyen Berlin'in yönünü kaybettiği açık. Almanya, ikili ilişkilerin bozulmasından sorumlu olduğunu anlamalıdır. Berlin'in, pervasızca kışkırtıcı eylemleri gerekli tepkisiz kalmayacak."

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'da asgari düzeyde diplomatik varlığı sürdürmeyi hedeflediklerini ve 3 Alman başkonsolosluğunun kasım sonuna kadar kapatılacağını belirterek, "Bu nedenle Almanya'da faaliyet gösteren 5 (Rus) başkonsolosluğundan 4'ünün faaliyet izninin geri alınmasına karar verdik" ifadelerini kullanmıştı.
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Bunlar birbirlerini yesin karlı çıkan Türkiye ve Türk dünyası, KAHIR OLSUN AMARİKA, ALLAHA ŞÜKÜR ABD NIN BÜTÜN PIROJLERİ HEP GERİ TEPİYOR VE MAŞALLAH SAYIN CUMUHURBAŞAKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN DA HEMEN FIRSATA ÇEVİRE BİLİYOR , KAHIR OLSUN AMARİKA
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