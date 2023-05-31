Araç sahipleri aman dikkat: Zam sonrası pompa fiyatları değişti! Güncel Brent petrol, benzin, motorin, LPG fiyatları!

Brent petrollerinde ve döviz kurlarında yaşanan hareketlilik devam ederken, milyonlarca vatandaş tarafından bugün LPG, Motorin ve Benzin zam ya da indirim uygulanacak mı merak konusu olmaya devam ediyor.

Brent petrol fiyatları haftaya hareketli başlamış olsa da, Brent petrollerinde yaşanan bu hareketlilik yerini düşüş bıraktı. Akaryakıt fiyatlarının bu durumdan etkilenip etkilenmeyeceği ise merak konusu oldu. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeler ve güncel akaryakıt fiyatları haberimizin devamında sizlerle...

Benzine zam uygulandı

Brent petrol fiyatları haftaya oldukça hareketli başlayarak üst üste iki zam uygulamaya geçecekken son anda iptal edilmişti. En son ise benzine 66 kuruş zam uygulandı. Brent petrollerinde yaşanan bu hareketlilik yerini düşüş bıraktı. Brent petrollerinde yaşanan bu düşüşlerden akaryakıt fiyatlarının etkilenip etkilenmeyeceği milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oldu.

Brent petrol düşüş ile ilgili Sektör temsilcileri tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün içerisinde akaryakıta zam ya da indirim uygulaması planlanmadığı bilgisi verildi.

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Güncel akaryakıt fiyatlarında son durum ne?

Bugün LPG, Motorin ve Benzin zam ya da indirim uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olmaya devam ederken, güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde pompalara yansıtılıyor;

İstanbul Anadolu Yakasında benzinin litre fiyatı: 21,17 TL,

İstanbul Anadolu Yakasında motorin (mazot) litre fiyatı: 19,34 TL,

İstanbul Anadolu Yakasında LPG litre fiyatı: 10,47 TL üzerinden satışa sunuluyor.

İstanbul Avrupa Yakasında geçerli olacak olan benzin litre fiyatı: 21,22 TL,

İstanbul Avrupa Yakasında geçerli olacak olan motorin litre fiyatı: 19,40 TL,

İstanbul Avrupa Yakasında geçerli olacak olan LPG litre fiyatı: 10,74 TL olarak pompalara yansıtıldı.

Ankara’da Benzin litre fiyatı: 21,57 TL,

Ankara’da Motorin litre fiyatı: 19,77 TL,

Ankara’da LPG litre fiyatı: 10,67 TL üzerinde satışa sunulmaktadır.

İzmir’de Benzin litre fiyatı: 21,58 TL,

İzmir’de Motorin litre fiyatı: 19,85 TL,

İzmir’de LPG litre fiyatı: 10,52TL olarak satışa sunulmaktadır.

Önemli uyarı! Haber kanalımızda belirtilen fiyatla il bazında olup diğer illere, ilçelere ve bayiler göre değişkenlik gösterebilmektedir.