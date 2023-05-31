Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şiddetle, üstüne basa basa uyardı: Gram altın alacaklar bunu yapan kazanır

Altın alacak olan vatandaşlara İslam Memiş'ten yeni uyarı geldi. Alım fırsatını sakın kaçırmayın. Memiş yazın altın fiyatlarının gelmesini beklediği rakamı açıkladı. Ekonomist Memiş sosyal medya hesabı üzerinden altın yatırımcılarına uyarı ve tahminlerde bulunmaya devam ediyor.

Altın yatırımcılarını yapmış olduğu tahminler ile yönlendiren Memiş'ten yeni bir öneri daha geldi. Altın yatırımcıları altın fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini yakından takip ederlerken aynı zamanda ünlü ekonomistlerin de yapmış oldukları tahminleri ve önerileri de yakından takip ediyorlar.

ALTIN ALIM FIRSATINI KAÇIRMAYIN

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş sosyal medya hesabı üzerinden yatırımcılara yeni uyarı ve öneriler geldi. Altının son zamanlarda düştüğünü ve bunun ise alım fırsatı doğurduğunu söyleyen Memiş altın alım fırsatının kaçırılmaması gerektiğini çünkü ilerleyen zamanlarda altının hızlı bir şekilde yükseleceğini ifade etti. İşte Memiş'in yapmış olduğu altın yorumu ve önerileri;

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş altının ons fiyatının seviyelerinden bahsederek tepki alımıyla drenç raralığını takip etmeye devam ettiğini açıkladı. Gram altın fiyatı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Memiş açıklamalarına şöyle devam etti: "Gelelim gram altın fiyatına. 1350 lira destek seviyesine kadar geri çekilebileceğini ifade etmiştim.

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Şu anda gram/TL 1330 ile 1358 lira aralığında. 1350 seviyesinin altındaki rakamlar benim nazarımda fiziki tarafta yok ancak olursa ki olma ihtimali var." şeklinde konuştu.

YAZ AYLARINDA 1550 TL VE ÜZERİ RAKAMLAR BEKLİYORUM

Memiş bahsettiği gelişmenin gerçekleşmesi sonucunda bunun gram altında da olacağını söyleyerek altın yatırımı yapmak isteyenlerin bu alım fırsatını kaçırmamasını söyledi. Bunun sebebini ise şöyle açıkladı; "Çünkü yaz aylarında 1550 TL ve üzerindeki rakamları beklemeye devam ediyorum." deyi konuştu.

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