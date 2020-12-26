Rusya'dan flaş çıkış: Yarışı kızıştırmaya çalışıyorlar

Avustralya, yeni nesil silahların prototiplerini geliştirmek için ABD ile uygulanan SCIFiRE (Southern Cross Integrated Flight Research Experiment) projesi kapsamında aylar içerisinde ses hızının en az beş katını geçebilen hipersonik füzeleri test etmeye başlayacağını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Departmanı Başkanı Vladimir Yermakov, Avustralya ve ABD'nin projesi bağlamında silahlanma yarışına ilişkin görüşlerini Sputnik'e anlattı.

Yermakov, "Hipersonik silahlar da dahil yüksek teknolojili silahlar geliştirmeye yönelik yarış kesinlikle var. Bunda yeni bir şey yok, silah sistemlerinin rekabetçi evrimi yüzlerce yıla dayanıyor" dedi.

Şu anda bazı ülkelerin 'büyük devletlerin rekabeti' konsepti yardımıyla silahlanma alanındaki rekabeti tırmandırma girişiminde bulunduğunu anlatan Yermakov, ABD'nin eski Reagan'ın unutulmaz 'güce dayalı barış' fikrinden yola çıkarak her türlü yöntemlerle tek taraflı askeri avantajlar elde etmekte kararlı olduğunun altını çizdi.

Yermakov, Washington'un hipersonik silahlar geliştirme faaliyetlerinin Moskova'nın bu alandaki başarılarından kaynaklanabileceğini vurguladı. Bu arada Yermakov, Rusya'nın Avangard hipersonik füze kompleksini Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3) kapsamına dahil edildiğini söyledi.

"Avangard sistemini START-3'ün kapsamına dahil ettik"

Yermakov, "Dünyanın ilk stratejik hipersonik silah sistemi Avangard, bizim tarafından START-3'ün kapsamına dahil edildi. Üstelik, ABD'nin benzer silahların kontrolüyle ilgili yapıcılıktan uzak yaklaşımları sonucu doğan bir dizi hukuki soruna rağmen iyi niyetle yapıldı" ifadelerini kullandı.

Yermakov, Rusya'nın söz konusu sorunları istişare etmeye çok taraflı formatlar da dahil her durumda hazır olduğunu ekledi.