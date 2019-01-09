Rusya'dan flaş açıklama: O ülkeye girmeyeceğiz

Üst düzey bir Rus diplomat, “Afganistan'daki askeri varlığımız bir seçenek değil, böyle bir seçeneği tamamen ekarte ediyorum” dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, bu sabah yaptığı açıklamada, Moskova'nın Rus birliklerini Afganistan'a gönderme olasılığı olmadığını söyledi.

"Uzun zamandır işbirliği yapıyoruz"

Ryabkov gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bunun tamamen dışlandığını düşünüyorum. Böyle bir adımı düşünmek için hiçbir neden görmüyoruz. Afgan hükümetiyle uzun zamandır güvenlik alanında işbirliği yapıyoruz, bu işbirliği daha önce bu tür işbirliğinden etkilenmeyen alanlara giriyor, güçleniyor, form kazanıyor " dedi.

Sovyetler Birliği 1979 yılında Afganistan'daki Marksist hükümetin daveti üzerine Afganistan'a girerek, Taliban'a karşı 9 yıl savaştı. Komşu Hindistan bu savaşta Rus ve Afgan güçlerine destek verdi. 15 bin Rus asker bu savaştan sonra evine geri dönemedi.