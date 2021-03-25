Rusya'dan flaş açıklama: Bize karşı savaş başlattılar

"Arsenal Oteçestva" dergisine demeç veren Andrey İlnitskiy, "Batılı ülkeler, Moskova nükleer silahları ve modern ordusuyla söz konusu ülkelere kabul edilemez zararlar verebilecek güçte olduğu için Rusya'yla doğrudan silahlı çatışmalara girmekten kaçınıyor ve önümüzdeki on yıl boyunca bu tür bir çatışma olası görülmüyor. Bu nedenle ABD öncülüğündeki Batı, Rusya'ya karşı hibrit enformasyon savaşı başlattı" dedi.

Tüm bunların yeni bir savaş türünün ortaya çıkmasına yol açacağını kaydeden İlnitskiy, "Klasik savaşlarda amaç düşmanın insan gücünü, modern siber savaşlarda düşmanın altyapısını yok etmek ise, bu yeni savaş türünün düşman ülkedeki toplumun bilincini yok etmek, mental, medeni temelini değiştirmektir. Ben bu savaş türünü mental savaş olarak tanımlıyorum" ifadelerini kullandı.

İnsan gücü ve altyapı yeniden tesis edilse de, "bilinçteki evrimin seyrini tersine çevirmenin" imkansız olduğunun altını çizen İlnitskiy, mental savaşın sonuçlarının hemen ortaya çıkmadığını, en az bir nesil sonra görüldüğünü ve artık o zaman bunu düzeltmek için bir şey yapmanın kesinlikle imkansız olduğunu vurguladı.

Savunma Bakanlığı Müsteşarı, mental savaşla mücadelede öncelikli tedbirleri ise internetin egemen kılınması, askeri ve sivil alanlar için enformatik mücadele kadrolarının yetiştirilmesi, gençlik politikasının yeniden uygulamaya koyulması, mevcut hükümetin ana seçmeni olan muhafazakar çoğunlukla aktif ve geniş katılımlı diyaloğun yeniden başlatılması olarak sıraladı.