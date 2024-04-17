Rusya'dan Estonyalı diplomat için sınır dışı etme kararı
Rusya, mütekabiliyet ilkesi gereği bir Estonyalı diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiğini duyurdu.
Rusya, mütekabiliyet ilkesi gereği bir Estonyalı diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Tallin Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatın 19 Mart'ta hiçbir gerekçe gösterilmeden 'istenmeye kişi' ilan edildiğini, bu durumun şiddetli şekilde protesto edildiği belirtildi.
Bakanlık açıklamasında, "Mütekabiliyet ilkesine dayanarak Moskova'daki Estonya Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatik çalışanın Rusya'dan sınır dışı edileceği Vanamolder'e bildirildi. Estonya tarafına, düşmanca faaliyetlerine her zaman uygun bir cevap verileceği bilgisi verildi." denildi.