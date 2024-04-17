  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Jakuzi yalanı ellerinde patladı, "lüx duşa kabin"le kara-propagandaya devam

Başkan Erdoğan'dan tarihi Filistin çıkışı: Bütün dünya bilsin idrak etsin

Dünyanın en iyi hava savunma sistemleri hangileri? Demir Kubbe mi? S-400 mü? Yoksa...

Avrupa ülkesinden Türk İHA'ları itirafı: Çok zaman kaybettik

Türkiye’ye geliş amacı belli oldu! Orta Asya’yı tokatlayan sahtekar enselendi

AK Partili Şebnem Bursalı’nın paylaşımı maşeri vicdanı yaralamıştı! Erdoğan’dan flaş “ıstakoz” hamlesi

Tüm Türkiye AK Parti’den işte bunu bekliyordu! Ve o büyük müjde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan geldi

Başkan Erdoğan seçim sonrası ilk kez konuştu: Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez

Gündemi altüst edecek gelişme! Arap prenses tek başına 5 İHA'yı düşürdü

Bakan Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok
Dünya Rusya'dan Estonyalı diplomat için sınır dışı etme kararı
Dünya

Rusya'dan Estonyalı diplomat için sınır dışı etme kararı

Yeniakit Publisher
2024-04-17 17:48:00 -
Rusya'dan Estonyalı diplomat için sınır dışı etme kararı

Rusya, mütekabiliyet ilkesi gereği bir Estonyalı diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiğini duyurdu.

Rusya, mütekabiliyet ilkesi gereği bir Estonyalı diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Tallin Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatın 19 Mart'ta hiçbir gerekçe gösterilmeden 'istenmeye kişi' ilan edildiğini, bu durumun şiddetli şekilde protesto edildiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, "Mütekabiliyet ilkesine dayanarak Moskova'daki Estonya Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatik çalışanın Rusya'dan sınır dışı edileceği Vanamolder'e bildirildi. Estonya tarafına, düşmanca faaliyetlerine her zaman uygun bir cevap verileceği bilgisi verildi." denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23