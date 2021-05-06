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Dünya Rusya'dan Ermenistan hamlesi
Dünya

Rusya'dan Ermenistan hamlesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan'da 1 milyondan fazla Sputnik-V koronavirüs aşısı gönderme planlarının olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 11:36:00 -
Rusya'dan Ermenistan hamlesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan’a 1 milyon doz Sputnik V aşısı sevkiyatı olasılığı üzerinde çalıştığını, gelecek aylarda aşının yeni sevkiyatlarının planlandığını söyledi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan’la görüşmesinde konuşan Lavrov, “Koronavirüs pandemisinin başlangıcından beri sıkı bir işbirliği içerisindeyiz, Rusya Ermenistan’a virüsün yayılmasını önlemek için yardım sunuyor. Sputnik V aşısının bir partisi karşılıksız olarak gönderildi. Geçen ay 15 bin dozluk bir başka sevkiyat da yapıldı” ifadelerini kullandı.

Lavrov açıklamalarına “Yakın zamanda ek sevkiyatlar planlanıyor, Ermeni dostlarımızın 1 milyon doz aşı sevkiyatına yönelik talebi üzerinde çalışılıyor” sözleriyle devam etti.

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