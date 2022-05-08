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Dünya Rusya'dan dünyayı ayağa kaldıran tehdit: Yarım saat içinde hepsini haritadan sileriz
Dünya

Rusya'dan dünyayı ayağa kaldıran tehdit: Yarım saat içinde hepsini haritadan sileriz

Rusya Lideri Vladimir Putin'in yakın arkadaşı olan Uzay Ajansı Roscosmos'un Başkanı Dmitry Rogozin'den dünyayı ayağa kaldıran bir tehdit geldi. NATO'nun Rusya'ya karşı savaş yürüttüğünü belirten Rogozin, "Amacımız Batı'yı yenmek ve Ukrayna'yı haritadan silmek. Ve Rusya olası bir nükleer savaşta tüm NATO ülkelerini yalnızca yarım saat içinde yok edebilecek güce sahip" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 18:28:00 -
Rusya'dan dünyayı ayağa kaldıran tehdit: Yarım saat içinde hepsini haritadan sileriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın dostlarından biri olan Uzay Ajansı Roscosmos'un Başkanı Dmitry Rogozin, NATO'nun Rusya'ya karşı bir savaş yürüttüğünü belirtti.

"Amacımız Batı'yı yenmek ve Ukrayna'yı haritadan silmek"

Moskova yönetiminin amacının Batı'yı yenmek ve Ukrayna'yı haritadan çıkarmak olduğunu ifade eden Rogozin, Rusya'nın nükleer bir savaşta tüm NATO ülkelerini yarım saat içinde yok edebileceği iddiasında bulundu.

"Karşılıklı bir nükleer savaş dünya için felaket olur"

Nükleer bir savaş istemediklerine de vurgu yapan Rogozin, karşılıklı bir nükleer savaşın sonuçlarının dünya için çok kötü olabileceğini ifade ederek, "Askeri ve ekonomik olarak daha güçlü olan bu düşmanı konvansiyonel silahlı araçlarla yenmemiz gerekecek" dedi.

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