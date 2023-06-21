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Ekonomi Rusya'dan 'dost ülkelerdeki' bankalar için yeni hamle!
Ekonomi

Rusya'dan 'dost ülkelerdeki' bankalar için yeni hamle!

Yeniakit Publisher
2023-06-21 16:59:00 -
Rusya'dan 'dost ülkelerdeki' bankalar için yeni hamle!

Rusya'da, “dost” ülkelere bağlı bankaların ülkede şube açabilmesi için daha uygun şartlar yaratılması konusunda çağrıda bulunuldu.

2013 yılında yabancı bankaların ülkede şube açmasına yasak getiren Rusya'da bu alanda yeni bir gelişme yaşandı. Bir gün önce Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina’nın katılımıyla gerçekleştirilen Federasyon Konseyi toplantısına atıfta bulunan TASS haber ajansı, senatörlerin Nabiullina’nın konuşmasının ardından yeni bir karar taslağı hazırladıklarını yazarken, paylaşılan belgede, “Hükümete, Merkez Bankası’nın da katılımıyla, dost ülkelerin kredi kurumlarının ülkedeki imkanlarını genişletmek amacıyla Rusya topraklarında daha uygun şartlarda şube açmalarına izin veren koşulları sağlamaya yönelik önlemler alınması tavsiye edilmektedir. Bu kararla, Rusya ekonomisine yabancı yatırım çekmenin yanı sıra sınır ötesi ödemelere ilişkin kısıtlamaların üstesinden gelmek de amaçlanmaktadır” ifadeleri yer alıyor.

Gazetemru'da yer alan habere göre, ek olarak Federasyon Konseyi senatörlerinin dış ekonomik faaliyet çerçevesinde yabancı bankalarla birlikte ulusal para birimleri cinsinden ödemelerin daha aktif gelişimini değerlendirmeyi teklif ettiği belirlenirken, Eylül 2022’de Merkez Bankası, finansal piyasanın geliştirilmesine yönelik girişimler listesine yabancı bankaların Rusya’da şube açmasına izin verilmesi teklifini dahil etmişti.

Düzenleyicinin sunduğu teklifi, sadece dost ülkelerden kuruluşların Rusya’da şube açabilmesine izin veriyor.

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