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Dünya Rusya'dan dikkat çeken S-500 anlaşması
Dünya

Rusya'dan dikkat çeken S-500 anlaşması

Rusya Savunma Bakanlığı ile S-500 hava savunma sistemlerinin üretici arasında 10 S-500 sisteminin sevkiyatı için anlaşma imzalandı. 2022'nin ilk yarısında sevkiyatına başlanacak olan S-500'ler geçtiğimiz gün test edilmişti.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 12:07:00 -
Rusya'dan dikkat çeken S-500 anlaşması

Rus devlet ajansı TASS'a konuşan askeri kaynağa göre; Rusya Savunma Bakanlığı ile S-500 hava savunma sistemlerinin üretici firması, S-500 Prometheus hava savunma sistemlerinin ilk partisinin sevkiyatı için bir sözleşme imzaladı.

Kaynak, "Rusya Savunma Bakanlığı, Almaz-Antey ile 10 adet S-500 sisteminin sevkiyatına ilişkin bir sözleşme imzaladı. İlk sevkiyatlar 2022'nin ilk yarısında başlayacak" dedi.

Askeri kaynak ayrıca S-500'lerin şu anda bakanlık tarafından Rusya'nın güneyindeki bir deneme sahasında denendiğini belirterek, "Bu atış denemelerinin 2021'in sonlarında tamamlanması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Firfir

Çocuklarına en temel ihtiyaçları karşılamayan Baba için ne muazzam ve ömemli haber, hatta Müjde denilebilecek seviyede . Iyi ki varsın Yeni Akit sayende bu zavalı insanların gögüslerine su serpiliyor.
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