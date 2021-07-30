Rusya'dan dikkat çeken S-500 anlaşması

Rus devlet ajansı TASS'a konuşan askeri kaynağa göre; Rusya Savunma Bakanlığı ile S-500 hava savunma sistemlerinin üretici firması, S-500 Prometheus hava savunma sistemlerinin ilk partisinin sevkiyatı için bir sözleşme imzaladı.

Kaynak, "Rusya Savunma Bakanlığı, Almaz-Antey ile 10 adet S-500 sisteminin sevkiyatına ilişkin bir sözleşme imzaladı. İlk sevkiyatlar 2022'nin ilk yarısında başlayacak" dedi.

Askeri kaynak ayrıca S-500'lerin şu anda bakanlık tarafından Rusya'nın güneyindeki bir deneme sahasında denendiğini belirterek, "Bu atış denemelerinin 2021'in sonlarında tamamlanması bekleniyor" ifadelerini kullandı.