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Dünya Rusya’dan dikkat çeken Manavgat çağrısı: Hazır olun
Dünya

Rusya’dan dikkat çeken Manavgat çağrısı: Hazır olun

Antalya’daki Rusya Başkonsolosluğu, Manavgat'ta meydana gelen yangınların ardından Rus turistlere çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 14:32:00 - 2021-07-30 14:33:24
Rusya’dan dikkat çeken Manavgat çağrısı: Hazır olun

Antalya’daki Rusya Başkonsolosluğu, orman yangınlarının sürdüğü bölgelerin yakınında olan Rus turistlere, olası bir tahliye için hazır olma ve yerel yönetimlerin talimatlarını takip etme çağrısını yaptı.

Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu, “Türkiye’nin yangın nedeni ile tehlikeli olan bölgelerinde bulunan yurttaşlarımızı son derece dikkatli olmaya, olası bir tahliyeye hazır olmaya ve acil bir durumun ortaya çıkması olasılığına karşı yerel yönetimlerin talimatlarını izlemeye çağırıyoruz” açıklamasını yaptı.

Başkonsolosluk yetkilileri açıklamalarının devamında orman yangınlarının durumu hakkında vatandaşlarına bilgi aktardı.

Pandemi nedeni ile durdurulan uçak seferlerinin haziran sonuna doğru yeniden başlatılmasıyla çok sayıda Rus turist Türkiye’ye gelmiş durumda.

Bu nedenle; dört kişinin hayatını yitirmesine, binlerce hayvanın ölümüne ve çok geniş alanlarda orman dokusunun yok olmasına sebep olan orman yangınlarını, Rusya’nın Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri de yakından takip ediyor.

Türkiye yıllardır Rus turistlerin bir numaralı tercihi. Pandemi öncesi 2019'da 6.9 milyon Rus Türkiye'ye gelmişti.

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