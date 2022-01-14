Rusya'dan dikkat çeken açıklama: Yardım için Türkiye'ye başvurduk!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Rusya’nın girişimlerinin, Güney Kafkasya’daki durumun iyileşmesine ve buradaki mevcut siyasi sorunların çözülmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Lavrov, 2021'i değerlendiren ve gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısında, AA muhabirinin, "Türkiye ve Rusya’nın Güney Kafkasya’da istikrarı sağlama çabası çerçevesinde 3+3 iş birliği platformu ve Moskova’da Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi için her iki ülkenin özel temsilcilerinin yaptığı toplantı" hakkındaki sorusunu cevapladı.

Güney Kafkasya'da istikrar

Güney Kafkasya’da istikrarı sağlama yönündeki girişimleri desteklediklerini ve bu süreçte aktif şekilde yer aldıklarını dile getiren Lavrov, "Bu girişimler, Güney Kafkasya’daki durumun iyileşmesine ve mevcut siyasi sorunların, Güney Kafkasya’daki üç ülke ve onların üç büyük komşusu Rusya, Türkiye ve İran arasında ekonomik ve diğer iş birliğinin geliştirilmesi yoluyla, daha aktif ve yararlı şekilde çözülmesi için koşulların oluşturulmasına yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kafkasya ile ilgili 3+3 iş birliği platformunu oluşturmayı önerdiğini anımsatan Lavrov, bu formatta ilk toplantının Aralık 2021'de Moskova'da yapıldığını hatırlattı.

Gürcistan'ın bu platforma katılmadığına dikkati çeken Lavrov, şunları kaydetti:

"Bu inisiyatifi aktif şekilde destekledik ve bunun birleştirici potansiyelini hemen gördük. Bu inisiyatifin istişare edilmeye ve Moskova’da görüşmenin hazırlanmaya başladığı ilk günden beri Gürcü komşularımızın da bu sürece katılmasından yana idik. İstişare için ne kadar imkan varsa, o kadar mevcut sorunların çözümü için iyidir. Bundan yola çıktık."

"Gürcistan için Türkiye ve Azerbaycan'a başvurduk"

Gürcistan ile diplomatik ilişkilerinin olmadığını ve Güney Kafkasya konusunda Cenevre istişareleri ve resmi olmayan ikili kanallar üzerinden görüştüklerini belirten Lavrov, söz konusu platformun faydalı olduğu konusunda Gürcistan'ı ikna etmek için diğer ülkelere göre daha az imkanlara sahip olduklarını söyledi.

Bunun için Türkiye ve Azerbaycan'a başvurduklarını dile getiren Lavrov, "3+3 formatında başlatılan süreçler daha önemlidir. Çünkü bu formatta, tüm bölgenin gelişmesi ile ilgili imkanlar istişare ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan’ın Karabağ Savaşı sonrasında anlaşmalar yaptığını anımsatan Lavrov, "Bu format, Rusya, Türkiye, İran ve elbette Gürcistan’ı ilgilendiren imkanların yolunu açıyor. Bu formata ön koşulsuz katılmak Gürcistan'ın çıkarınadır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ve Ermenistan arasındaki toplantının başarılı olacağını umuyoruz"

Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirme yönünde girişimlerine de değinen Lavrov, her iki ülkenin de bu konuda özel temsilci atadıklarını hatırlattı.

Lavrov, "Bu konuda ilk toplantının Moskova’da gerçekleşmesine seviniyoruz. Buradaki rolümüz, doğrudan diyaloğun kurulmasına yardımcı olmaktır. Bunun başarılı olacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.