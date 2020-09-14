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Ekonomi Rusya'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye bu yıl lider ülke olacak
Ekonomi

Rusya'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye bu yıl lider ülke olacak

Rus turistlerin Türkiye'de tatile yönelik talebinin sonbahar döneminde artarak devam etmesi bekleniyor. Rus Tur Operatörleri Birliği'nden yapılan açıklamada Türkiye’nin bu yıl yurt dışı tatilinde lider ülke olacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 14:19:00 -
Rusya'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye bu yıl lider ülke olacak

Rus Tur Operatörleri Birliği'nden (ATOR) yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de uygulamaya konulan tedbirlerin, Rus turistlerin Türkiye’de tatil talebini etkilemediğine dikkat çekildi.

Türkiye’nin bu yıl yurt dışı tatilinde lider ülke olacağının vurgulandığı açıklamada, "Rusya’dan Türkiye’ye turist akışı eylülde ağustosa kıyasla çok daha iyi olabilir. Salgında ikinci dalgaya ilişkin psikolojik eşik aşıldığında, turistler ekim ve kasımda Türkiye’de yazı yakalayacaklardır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Türkiye, geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle, Rusya vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldı.

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Yorumlar

Tr.

Ruslardan uzak durun karıları ..... ,erkekleri kalleş ve yalancı....Moskof zulmünün öznesi bu ş....sizler...
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