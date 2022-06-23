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Dünya Rusya'dan daha önce hiç görülmemiş bir çağrı: Türkiye'ye gidin
Dünya

Rusya'dan daha önce hiç görülmemiş bir çağrı: Türkiye'ye gidin

Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Dairesi Başkanı Yuri Pilipson, Rus vatandaşların düşman ülkeler yerine Türkiye'ye gitmesini tavsiye etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 11:28:00 -
Rusya'dan daha önce hiç görülmemiş bir çağrı: Türkiye'ye gidin

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus vatandaşlarına tatil için 'düşman ülkeler yerine' Türkiye'ye gitmelerini önerdi.

 

Ukrayna savaşı nedeniyle Batı'yı düşman ülkeler ilan eden Rusya'dan vatandaşlarına Türkiye çağrısı geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Dairesi Başkanı Yuri Pilipson, Rus TASS haber ajansına verdiği röportajda yurtdışına seyahat eden Rus vatandaşlarına tavsiyelerde bulundu.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası birçok Avrupa ülkesinin Moskova yönetimine karşı yaptırımları devreye soktuğunu hatırlatan Pilipson, kendilerine düşman tavır sergileyenlere karşılık verilmesi gerektiğini savundu.

Doğu Avrupa ve Balkanlarda tatil yapmak isteyen Rusları uyaran Pilipson, “bu bölgede yer alan ülkelerin çoğunun Rus hükümeti tarafından düşmanca ülkeler listesinde yer aldığını” vurguladı.

Seyahat güzergahı seçiminin önemine değinen Rus diplomat, ülke çıkarlarının göz önüne alınması gerektiğini söyledi.

Pilipson, “Söz konusu bölgede yer almayan, Türkiye, Sırbistan, Bosna Hersek gibi ülkelere gidin. Bunda herhangi bir sakınca görmüyoruz. Bu ülkeler duruma belli bir sağduyuyla yaklaşmıştır.” dedi.

Pilipson ayrıca, Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırımlarıyla Rus-Türk hava trafiğini de bozmayı amaçladıklarını söyledi.

Rus tarafının genel olarak Ankara’nın Türkiye’deki Ruslar için tam ve güvenli bir tatil için tüm koşulların oluşturulacağına dair vaatlerinden memnun olduğunu da sözlerine ekledi.

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Yorumlar

fetösavar

bazı chp.liler anlayamaz, s400.ler çöp falan der. ama olay bambaşka boyutta... algılayamayanlara bir kere daha tekrar etmek lazım. reis felaket siyaset yapıyor. abd. gıkını çıkaramıyor, batı trakyaya tank yığmaktan başka. neyse yunan da kazıyor da kazıyor hendekleri... komik ama gerçek...

Doğruya Doğru

ABD AB yerine Rusya,Çin, Körfez bize yeter.
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