Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor

Amiral Gorshkov savaş gemisi (Getty Images) Moskova/Şarku’l Avsat Russian Electronics şirketi, düşman askerlerinin geçici görme kaybı yaşamasına, halüsinasyon görmesine ve bulantı hissetmesine neden olan Filin (eagle-owl) isimli özel bir sistem ürettiklerini ve bunun Rus savaş gemilerinde test edilmeye başlandığını açıkladı.

Lenta.Ru gazetesinde yer alan habere göre, şirket, bu sistemin düşük frekanslı ışık dalgalanmaları yayarak, optik sinirleri uyardığını ve bu nedenle de düşman askerlerinin göz sinirlerini tahriş ederek, halüsinasyon görmelerine neden olduğunu bildirdi.

Bu sistemin gönüllüler üzerinde test edildiğini kaydeden şirket, gönüllülere ellerindeki silah ile belirli hedeflere ateş etmelerinin istendiğini ancak hiçbirinin hedefi göremediğini belirtti.

Düşmana büyük zarar verecek

Haberde, gönüllülerin yüzde 20’sinin halüsinasyon ve gözlerinin önünde hafif lekeler gördüğü aktarılırken, yüzde 45’inin ise mide bulantısı ve baş dönmesi hissettiği ifade edildi.

Filin sistemi, şu an Amiral Gorshkov ve Amiral Kasatonov isimli Rus savaş gemilerinde test ediliyor.