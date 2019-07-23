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Rusya'dan çok sert tepki! Bizden silah alan ülkeler haydutça tehdit ediliyor

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Kurumu (FSMTC) Başkanı Dmitriy Şugayev, "Rusya'dan silah ithal eden ülkeler, haydutça tehdit ediliyor" dedi.

23 Temmuz 2019 Salı 16:29
Rusya'dan çok sert tepki! Bizden silah alan ülkeler haydutça tehdit ediliyor

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Kurumu Başkanı Şugayev, Salı günü (bugün), Rusya'dan silah ithal eden ülkelere yönelik uygulanan politik baskı ve yaptırımlar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Şugayev, ''Ülkemizden silah ithal eden ortaklarımız, tam anlamıyla haydutça bir baskıya maruz kalıyorlar. Rusya ile iş birliği yapmaları halinde karışılaşabilecekleri sonuçlar konusunda tehditler alıyorlar'' dedi.

Shugayev, Rusya'ya yaptırımlar da dahil olmak üzere baskının önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini bildiklerini belirtti. ABD, Rusya ile S-400 hava savunma sistemleri alımı anlaşması imzalayan Hindistan'ı da, alımdan vazgeçirmek için yaptırımlarla tehdit ediyor.

Yine Türkiye'ye de, Rusya ile S-400 sevkiyatına yönelik 2,5 milyar dolarlık anlaşmadan vazgeçmesi için F-35 programından çıkarılma tehditlerinde bulunuldu. Sevkiyatın başlamasıyla Türkiye'nin F-35 ortaklığı askıya alındı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:29
  1. ABD
  2. Rusya
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