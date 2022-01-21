Rusya'dan çok net Ukrayna açıklaması: 'Saldırmaya niyetimiz...'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyona girişmesini önlemek amacıyla yürütülen zirveye katıldı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen görüşmede Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantisi anlaşma taslağı, taraflar arasındaki diplomatik misyonların işleyişi, siber güvenlik ve stratejik istikrar gibi konular ele alındı.

Zirvede, ABD Devlet Başkanı Joe Biden'ın ortaya attığı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği iddialarına yanıt veren Lavrov, hiçbir zaman Ukrayna'ya saldıracakları yönünde bir açıklama yapmadıklarını belirtti. Lavrov, Ukrayna'ya silah ve Batılı askeri uzmanların gönderilmesinden endişe duyduklarını da kaydetti.

Lavrov ayrıca, NATO'nun Rusya'ya karşı faaliyet yürütüyor olması nedeniyle ittifakın doğuya doğru genişlemesine karşı çıktıklarını da belirtti.