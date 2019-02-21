Rusya'dan çok kritik uyarı: Venezuela'da provokasyona hazırlanıyorlar
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, BM toplantısında yaptığı açıklamada, "ABD insani yardım adı altında Venezuela’da provokasyon hazırlığı yapıyor" dedi.21 Şubat 2019 Perşembe 22:08
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, ABD’nin insani yardım adı altında Venezuela’da provokasyon hazırlığı içinde olduğunu belirtti.
BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Polyanskiy, "Halihazırda ABD, 23 Şubat'ta yapılması planlanan insani yardım kampanyası sırasında, Kolombiya-Venezüella sınırında insanı isyan ettirecek türden provokasyon hazırlıyor. Görünüşe bakılırsa bir nevi provokasyon çılgınlığına giren ABD, kendini aşırı kaptırdı ve doğrudan Güvenlik Konseyi içinde iftiralar ve ‘fake' haberler yayma işine girme kararı aldı" dedi.
Daha önce Venezuela muhalefeti, 23 Şubat'ta ABD'nin desteğinde ülkeye insani yardım malzemelerin ulaştırılacağını bildirmişti.
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