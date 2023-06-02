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Ekonomi Rusya'dan çileden çıkaran Türkiye talebi! Son istekleri tepki çekti
Ekonomi

Rusya'dan çileden çıkaran Türkiye talebi! Son istekleri tepki çekti

Yeniakit Publisher
2023-06-02 17:18:00 -
Rusya'dan çileden çıkaran Türkiye talebi! Son istekleri tepki çekti

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Yerhov, Türkiye'den Rus ve Ukraynalı turistlerin farklı otellere yerleştirilmesini istediklerini fakat bu talebin olumlu karşılanmadığını söyledi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Yerhov, Türkiye'nin Rus ve Ukraynalı turistleri farklı otellere yerleştirme fikrine karşı çıktığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde savaş halindeki Rusya ile Ukrayna vatandaşlarının tatile gittiği başta Mısır olmak üzere birçok destinasyonda, iki grubu birbiri ile karşılaştırmamak için özel bir çaba sarf edildiği açıklanmıştı.

Rusya’da faaliyet gösteren GaztemRu’nun kurucusu ve yazarı Siyamend Kaçmaz’ın aktardığına göre Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Yerhov, Türkiye'nin Rus ve Ukraynalı turistleri farklı otellere yerleştirme fikrine karşı çıktığını söyledi.

Yerhov, Rus Tass haber ajansına verdiği röportajda bu kararı geçen sezon turistler arasında az sayıda kaydedilen olayla açıkladı.

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