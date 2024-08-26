Rusya’dan büyük bombardıman! Enerji altyapısı çöktü, neredeyse tüm kentler vuruldu

Sınır hattında çatışmalar şiddetlenirken, Rusya Ukrayna’ya büyük çaplı bir hava bombardımanı başlattı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschk’in bildirdiğine göre, başkentin birçok bölgesindeki Rus hava saldırıları sonucunda enerji kesintileri yaşandı.

Birçok ev ve iş yerinde elektrik ile internet bağlantıları kesildi. Klitschk bugün, mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Kiev’in bazı bölgelerinde su kaynaklarının da kesintiye uğradığını söyledi.

NEREDEYSE TÜM KENTLER VURULDU

Ukrayna hava kuvvetleri, cephe hattındaki doğu bölgeleri Harkov ve Dnipro’dan güneydeki liman kenti Odesa’ya ve başkent Kiev’e kadar ülkenin neredeyse tüm bölgelerini hedef alan düzinelerce füze ve insansız hava aracı tespit ettiklerini açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Andriy Sybiha da bugün gerçekleşen Rus saldırısının Kiev’de bir hidroelektrik santralini hedef aldığını aktardı.

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EN AZ BEŞ CAN KAYBI VAR

Ukrayna’nın en büyük özel enerji üreticisi DTEK, saldırıların ardından acil elektrik kesintileri başlattığını bildirdi.

Öte yandan Ukrayna’nın Lutsk, Dnipro ve Zaporijya bölgelerindeki yetkililerinin aktardığına göre Rus saldırılarında en az üç kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybının en az beş olduğu duyuruldu.

SIĞINAKLARA GİRDİLER

Yerel yetkililer, kuzeybatıdaki Lutsk kentinde patlamalar olduğunu bildirerek bir apartman bloğunun hasar gördüğünü ve olası kayıpları doğruladıklarını açıkladı.

Ukraynalı siviller bombardımandan kaçarak sığınaklara girdi.

ZELENSKI’DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın çeşitli tiplerde 100’den fazla füze ve 100 civarında İran yapımı Shahed insansız hava aracı kullandığını söyledi.

Zelenski bunu, üç yıla yakın süredir devam eden savaşta “en büyük saldırılardan biri” olarak nitelendirdi.

POLONYA UÇAKLARI HAREKETLENDİ

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı da saldırı ile ilgili bir açıklama yaptı.

Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’nın batısında ve Polonya sınırına yakın bölgeleri de hedef alan saldırıyı başlatmasının ardından Polonya ve müttefik uçaklarının harekete geçirildiği bildirildi.

MOSKOVA: HAVADAN VE DENİZDEN ATEŞLEDİK

Moskova yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya büyük bir saldırı düzenlediğini ve bu saldırının elektrik arzını ve cepheye demiryolu ile silah ve mühimmat sevkiyatını kesintiye uğrattığını kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı, havadan ve denizden füzeler ateşlediklerini ve Ukrayna’nın dokuz bölgesindeki elektrik trafolarını ve üç bölgesindeki gaz kompresör istasyonlarını vurduklarını belirtti.

Açıklamada, “Bu sabah Rusya Federasyonu silahlı kuvvetleri uzun menzilli hava ve deniz tabanlı hassas silahlarla, operasyonel ve taktik havacılık ve insansız hava araçlarıyla Ukrayna’nın askeri-endüstriyel kompleksinin çalışmalarını destekleyen kritik enerji altyapı tesislerine karşı büyük bir saldırı başlattı” denildi.