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Dünya Rusya'dan beklenmedik karar! Türkiye'yi listeye almadılar
Dünya

Rusya'dan beklenmedik karar! Türkiye'yi listeye almadılar

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 12 ülkeyle vizelerin karşılıklı olarak kaldırılması için çalışma başlattı. Tass'ın haberine göre adı geçen ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 07:51:00 - 2023-01-17 07:58:35
Rusya'dan beklenmedik karar! Türkiye'yi listeye almadılar

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 12 ülkeyle vizelerin karşılıklı olarak kaldırılması için çalışma başlattı. Tass'ın haberine göre adı geçen ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor.

Vizesiz seyahat konusunda müzakere yürütülen ülkeler Meksika, Malezya, Bahama Adaları, Barbados, Haiti, Trinidad ve Tobago, St. Lucia, Bahreyn, Umman, Suudi Arabistan ve Zambiya. Habere göre Hong Kong'da vizesiz kalış süresinin 2 haftadan 30 güne çıkarılması planlanıyor.

Şu anda vatandaşları Rusya'ya vizesi seyahat edebilen ülkelerin sayısı 60. Uçak krizine kadar Türk vatandaşları da kısa süreli ziyaretler için Rusya'ya vize almadan giriş yapabiliyordu. Ancak krizden sonra Rusya tek taraflı olarak uygulamayı iptal etmişti.

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Yorumlar

Kaan

Bak atalarımı demişki ayıdan post Rus’tan dost olmaz. Bu Slav ve rus ırkı nankördür. Bunları boğulmaktan kurtarmak için elini uzatırsın o seni suya çeker.
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