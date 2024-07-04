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Ekonomi Rusya'dan beklenmedik haber geldi! Türkiye pahalı geldi, orayı seçmeye başladılar
Ekonomi

Rusya'dan beklenmedik haber geldi! Türkiye pahalı geldi, orayı seçmeye başladılar

Yeniakit Publisher
2024-07-04 13:56:00 -
Rusya'dan beklenmedik haber geldi! Türkiye pahalı geldi, orayı seçmeye başladılar

Türkiye'deki otel fiyatları akılalmaz bir şekilde artarken bu durum Rusların da tepkisini çekmeye başladı. Rusların bir kısmı Temmuz ayı için Türkiye turlarını pahalı bularak ülke içinde tatil yapmaya kararı verdi.

Rus turistler Temmuz ayında en çok Türkiye'ye tur aradı ancak seyahat acentesi satışlarında Rus tatil köyleri ilk sırayı aldı.

“Sletat.ru” tur arama ve seçme sisteminin istatistiklerine göre, Türkiye, Haziran 2024'te Temmuz 2024 için yapılan toplam tur arama sayısında lider konumda.

Aramada Türkiye lider

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR)'da yer alan habere göre Türkiye'deki tatiller en çok Rusların ilgisini çekiyordu. Temmuz ayı kalkışlı turlara ilişkin tüm arama taleplerinin %50'si Türkiye'den geliyordu. Temmuz ayında yapılan tur arama sorgularında arama ilgisi açısından ikinci sırada %13 ile Mısır yer alırken, Rusya %10 ile üçüncü sırada yer aldı. Temmuz ayındaki arama ilgisinde ilk 5'te BAE (%7) ve Tayland (%5) yer aldı.

Tur satışlarında Temmuz'da ilk kez Rus tatil köyleri lider

Sletat.ru sistemine ve acentelere Temmuz turlarında gerçek satışlar, ilk kez Rus tatil beldelerinin liderliğini gösterdi. Rusya Federasyonu'nun tatil köyleri ve şehirleri tüm tur rezervasyonlarının % 56'sını oluşturdu. Türkiye'nin satışlardaki payı ise haziran ayına göre yüzde 38'den yüzde 24'e düştü. Mısır, BAE ve Tayland'ın reel satışlardaki payları da haziran ayına göre düşüş gösterdi.

Temmuz'da Türkiye pahalı geldi, Rusya'ya yöneldiler

Rusların bir yaz tatili destinasyonu olarak Türkiye'ye olan yoğun ilgisine rağmen (tüm tur aramalarının yarısından fazlası), turistlerin bu yaz fiyatları dikkate alarak karar verdikleri, Türkiye turlarına aile başına 300 bin ruble ödemek yerine daha uygun fiyatlı Rus tatil beldelerine yöneldikleri belirtiliyor.

Kaynak: Turizm Ajansı
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