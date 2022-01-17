Rusya'dan Batı'ya imalı tehdit: Başarısız olursa, ulusal güvenliğimizi sağlayacak güçteyiz

Moskova'da Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman'la bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Lavrov, Batı'yla yürütülen müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması halinde Rusya'nın Batı'yla tek başına mücadele etmeye hazır olup olmadığı ve Çin'le işbirliğini derinleştirmeyi gerekli görüp görmeyeceği sorusu karşısında "Sizleri bir kez daha temin etmek isterim ki, her halükarda Rusya yönetimi, hem güvenlik hem de Rusya vatandaşlarının haklarının korunması açısından ülkenin çıkarlarını emin şekilde koruyacak güçte" yanıtını verdi.

Çin'in herhangi bir konjonktüre bağlı olmadığını ve Batılı ülkelerin ne düşündüklerinden bağımsız olarak gelişmeye devam ettiğini belirten Lavrov, Rusya-Çin işbirliğinin herhangi bir üçüncü ülkeyi hedef almadığının altını çizdi.

'ABD ve NATO'dan vaat ettikleri somut yanıtları vermelerini bekliyoruz'

Lavrov, ABD ve NATO'nun güvenlik garantileriyle ilgili müzakerelerde vaat ettikleri somut yanıtları vermelerini, önümüzdeki günlerde bu konuda temas olmasını beklediklerini belirtti. Lavrov, "Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu belge taslakları için vaat edilen somut yanıtları bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konuda temaslar olacağını düşünmek için dayanaklar var" dedi.

'ABD, Rusya hakkında dezenformasyon yayıyor'

Bu arada Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için bahane üretmek amacıyla provokasyon hazırladığına dair ABD'den gelen açıklamaların dezenformasyon olduğunu vurguladı. Lavrov, "ABD'li yetkililerin, istila için bahane üretmek adına Donbass'taki Rusça konuşan nüfusa saldırı provokasyonu hazırladığımıza dair dezenformasyon yayarak Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini söylediklerini unutmayacağız" diye konuştu.

Günümüzde Ukrayna'nın tamamen ABD tarafından yönetildiğinin altını çizen Lavrov, "Washington, Kiev rejimini Minsk anlaşmalarını sonlandırmaya zorlayacak güçte" diye ekledi.