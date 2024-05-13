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Dünya Rusya'dan batı'ya flaş mesaj: Herkes için kaygı verici kritik uyarıda bulundu! Fransa'nın asker gönderme sinyali
Dünya

Rusya'dan batı'ya flaş mesaj: Herkes için kaygı verici kritik uyarıda bulundu! Fransa'nın asker gönderme sinyali

Yeniakit Publisher
2024-05-13 21:22:00 - 2024-05-13 21:24:03
Rusya'dan batı'ya flaş mesaj: Herkes için kaygı verici kritik uyarıda bulundu! Fransa'nın asker gönderme sinyali

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'ya savaş için hazırlanıyor! Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken çok konuşulacak olaylar yaşanıyor. Ukrayna'da gerginlik artarken, bu kez Fransa'nın asker gönderme sinyali dikkat çekiyor. Rusya'dan batı'ya savaş mesajı!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamaları, Batı ile Rusya arasındaki gerginliği artırıyor. Lavrov, Ukrayna krizinde Batı'nın askeri müdahalesi durumunda Rusya'nın hazır olduğunu vurguladı. Bu açıklamalar, Fransa'nın da asker gönderme olasılığını gündeme getirmesiyle daha da önem kazanıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'ya savaş için bir mesaj iletti.

RIA haber ajansına yaptığı açıklamada Bakan Lavrov, "Batı, Ukrayna'ya karşı savaşta yer almak istiyorsa Rusya'nın buna hazır olduğunu" söyledi.

Geçen hafta Kremlin, NATO birliklerinin Ukrayna'ya gönderilmesinin son derece tehlikeli olabileceğini ve Moskova'nın böyle bir müdahale çağrısını yakından izlediğini belirtmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise daha önce yaptığı açıklamalarda Ukrayna'ya asker gönderme olasılığına işaret etmişti.
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Rusya'nın bu sert mesajı, Ukrayna krizindeki tansiyonun yükseldiği bir dönemde geldi. Batılı liderler, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri varlığını artırmasını endişeyle karşılıyor ve Kiev'e destek verme konusunda daha belirgin adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu durum, bölgedeki jeopolitik dengelerin ve uluslararası ilişkilerin seyrini belirleyecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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