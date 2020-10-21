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Dünya Rusya'dan Azerbaycan açıklaması
Dünya

Rusya'dan Azerbaycan açıklaması

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara ilişkin bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 14:40:00 - 2020-10-21 14:47:33
Rusya'dan Azerbaycan açıklaması

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Moskova’nın Ermenistan ve Azerbaycan yönetiminin barışa ulaşma arzusunu olumlu karşıladığını ifade etti.

Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının bugün Moskova’yı ziyaret etmesiyle ilgili konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, “Barışa ulaşma isteğini olumlu karşılıyoruz” dedi.

Rudenko, ateş açmaya ve sivil halkın zarar görmesine bir son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un, görüşmeler gerçekleştirmek üzere bir kez daha Rusya’nın başkenti Moskova’ya gittiği bildirilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mnatsakanyan ve Bayramov 9 Ekim’de Moskova’da görüşmeler gerçekleştirmişti. Daha sonra 10 Ekim’de ateşkes ilan edilmesi üzerinde anlaşılmıştı. Ateşkes ihlallerinin ardından 18 Ekim’de de yeni bir ateşkes ilan edilmişti, ancak ihlaller bundan sonra da durmadı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, üzerinde anlaşılan ikinci ateşkesin de ihlal edilmesinden sonra 19 Ekim’de Ermenistan tarafıyla Dağlık Karabağ’daki durumu istikrara kavuşturmaya yönelik görüşmeler yürütmek için Moskova’ya gelmeye hazır olduğunu ifade etmişti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Moskova’da Azerbaycan tarafından temsilcilerle görüşmeye hazır olduğunu belirtmişti.

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