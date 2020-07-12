Rusya'dan Ayasofya hazımsızlığı! Rahatsız oldular

Gazetecilere konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Ayasofya’nın ibadete açılması kararıyla ilgili, "Üzüntü duyuyoruz. Modern dünyada geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan, insanoğlunun dönüşümü üzerinde etkisi olan böylesi yapılar pek kalmadı. Bu yapılara karşı son derece dikkatli ve saygılı bir tutum sergilenmeli" dedi.

Ayasofya’nın Türkiye topraklarında bulunduğunu ama 'abartısız şekilde' herkesin ortak varlığı olduğunu ifade eden Gruşko, "Ayasofya, özellikle de tarihi, ruhani, dinler ve kültürlerarası önemi nedeniyle 1985 yılında UNESCO Dünya Mirasları Listesi’ne girdi" dedi.

Gruşko, Ayasofya’yla ilgili bu çerçevedeki sorumlulukların tam anlamıyla yerine getirilmesini, yapının erişilebilirliği ve korunmasının sağlanmasını umduklarını ifade etti.