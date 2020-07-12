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Dünya

Rusya'dan Ayasofya hazımsızlığı! Rahatsız oldular

Fatih Sultan Mehmet'in emnaeti olan Ayasofya'nın 86 yıllık esaretinin ardından yeniden camii olarak ibadete açılması Rusya'yı rahatsız etti. Tepki çeken bir açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Türkiye’nin Ayasofya’nın statüsünü değiştirme kararından dolayı üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 11:05:00 -
Rusya'dan Ayasofya hazımsızlığı! Rahatsız oldular

Gazetecilere konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Ayasofya’nın ibadete açılması kararıyla ilgili, "Üzüntü duyuyoruz. Modern dünyada geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan, insanoğlunun dönüşümü üzerinde etkisi olan böylesi yapılar pek kalmadı. Bu yapılara karşı son derece dikkatli ve saygılı bir tutum sergilenmeli" dedi.

Ayasofya’nın Türkiye topraklarında bulunduğunu ama 'abartısız şekilde' herkesin ortak varlığı olduğunu ifade eden Gruşko, "Ayasofya, özellikle de tarihi, ruhani, dinler ve kültürlerarası önemi nedeniyle 1985 yılında UNESCO Dünya Mirasları Listesi’ne girdi" dedi.

Gruşko, Ayasofya’yla ilgili bu çerçevedeki sorumlulukların tam anlamıyla yerine getirilmesini, yapının erişilebilirliği ve korunmasının sağlanmasını umduklarını ifade etti.

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Yorumlar

Bu ne ya?

Ruslar Ortodoks. Böyle olacağını da biliyordunuz. Gelmezler. Onun için Ayasofya'yı tam cami yapın. Öyle yabancı turistler gelir umuduyla gravürler, freskler kalacak, paralı girişler kaldırıldı diye hala gelirler umudunda olmayın. Bir işe kalkışınız. Adamakıllı yapın şu işi. Dünyaya bizi rezil etmeyin. Dönmeyin de, kıvırmayın da.
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Ulvi

Bizde Suriye,Libya dahil Rusyanın yaptığı pek çok şeyden üzüntü duyuyoruz.Ama bu Rusyayı durdurmuyor ne yazik ki.İnşallah Ayasofya ile ilgili yaptığınız açıklamalar üzüntü bildirmekten öteye geçmez de had bildirmek zorunda kalmayız.
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