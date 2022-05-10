Rusya'dan Avrupa'yı şok eden petrol açıklaması

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus petrol şirketlerinin petrol tedariki için yeni rotalar aradıklarını ve yeni alıcılar bulduklarını, ayrıca Asya-Pasifik pazarlarına yönelik ihracatlarını artırdıklarını söyledi.



Novak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Rus petrol şirketlerinin Batı’nın yaptırımları altındaki yeni koşullarda petrol tedariki için yeni rotalar aradıklarını ve yeni alıcılar bulduklarını, ayrıca Asya-Pasifik pazarlarına yönelik ihracatlarını artırdıklarını söyledi.



Novak, “Elbette ki (Rus petrol şirketleri) yeni durumda yeni rotalar arıyor, yeni lojistik zincirleri kuruyor. Şüphesiz olarak Asya-Pasifik bölgesi dahil, diğer bölgelerdeki tedarik hacmindeki artış da dahil olmak üzere yeni alıcıların olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Novak aynı zamanda ülkeleri sıralamadan, ilgili ticari konuların şirketler tarafından çözüldüğünü ifade etti.

Ukrayna’daki durum nedeniyle Rusya’ya birkaç paket halinde yaptırım uygulayan Batılı ülkeler, son zamanlarda Rus petrolünden ve doğalgazından aşamalı olarak vazgeçme olasılığını ciddi bir şekilde değerlendiriyor.



Rusya ise defalarca sorumlu bir enerji tedarikçisi olduğunu ve tüm sözleşmeleri yerine getirdiğini belirtmişti. (Sputnik)