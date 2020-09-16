Rusya'dan Avrupa'ya sert mesaj

Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ile ilgili Rusya’dan açıklamalar geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'da gündeme gelen Kuzey Akım 2'ye ilişkin tepkileri değerlendirdi.

Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin 'Aleksey Navalnıy süreci'ne bağlanmasına karşı olduklarını belirten Peskov, ‘’Kuzey Akım 2 Projesi siyasallaştırılmamalı. Bu hem Rusya hem de başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliğinin çıkarlarına uygun ticari bir projedir" dedi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile bugün bir görüşme gerçekleştireceğini söyleyerek, görüşmede bu konuların ele alınacağını aktardı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ise Rusya'yı "demokrasi yanlılarını" saf dışı bırakmakla suçladı.

Almanya'ya sevk edilmesi gündemde

Yüzde 94'ü tamamlanan Kuzey Akım 2 Projesi sayesinde yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler de var.