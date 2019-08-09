Rusya'dan 'Atambayev' açıklaması!

Rusya Başbakanı Medvedev, Avrasya Hükümetler Arası Konseyi toplantısının yapılacağı Kırgızistan'a geldi.

Kırgızistan'ın, Rusya'nın büyük partneri, Avrasya Birliği ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üyesi olduğu için bu ülkede yaşananlara kayıtsız kalamayacaklarının altını çizen Medvedev, "Devlet Başkanı’mızın son zamanlarındaki gündemden haberdarsınız. Ben de sürekli mevkidaşlarımla iletişim içerisindeyim. Bu nedenle elbette olayları yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya Başbakanı, "Kırgızistan, artık 21. yüzyıldaki devrim hakkını tüketti" diye konuştu.

Kırgızistan’da politik ve ekonomik istikrarsızlığın başlaması durumunda, bunun, ülkede ve genel olarak Avrasya Birliği’nde yaşayan 'çok sayıda insanı vuracağını' dile getiren Medvedev, Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Jeenbekov ve Başbakan Muhammetkalıy Abılgaziyev ile Kırgızistan’in gözaltına alınması konusunu konuşmak istediğini söyledi.