Dünya

Rusya'dan Almanya'ya zehir zembelek sözler: Peş peşe paylaşım yaptı, Avrupa'yı korkuttu!

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Rusya'dan Almanya'ya zehir zembelek sözler: Peş peşe paylaşım yaptı, Avrupa'yı korkuttu!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, peş peşe paylaşım yaptı. Alman havaalanlarında Rusların eşyalarına el konulmasına sonrası Almanya'yı "kanunsuzluk bölgesi" olarak niteleyen Zaharova, vatandaşlarına "mecbur kalmadıkça gitmeyin" diyerek zehir zemberek sözlerle uyardı.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, düzenlediği basın toplantısında Almanya'ya seyahat edecek Rus vatandaşlarına yönelik kritik uyarılarda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, zehir zemberek sözlerle uyardı.

Alman gümrüklerinde Rus vatandaşlarının kişisel eşyalarına el konulması vakalarının artması üzerine konuşan Zaharova, Almanya'yı Ruslar için bir "kanunsuzluk bölgesi" olarak nitelendirdi.

"ALMANYA'YA SEYAHAT ETMEKTEN KAÇINMAYA DAVET EDİYORUZ"

Zaharova, bakanlığın ve yurt dışı temsilciliklerinin resmi internet sitelerinde de yayımlanan uyarıyı hatırlatarak, "Vatandaşlarımızı, kesinlikle gerekli olmadıkça Almanya'ya seyahat etmekten kaçınmaya şiddetle çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. Sözcü, yaşanan sorunlar nedeniyle bu uyarının bölgeye gidecek gazeteciler için de geçerli olduğunu vurguladı. Açıklamada, Alman kolluk kuvvetlerinin yaptırım ihlali gerekçesiyle gerçekleştirdiği uygulamalara dikkat çekildi.

Zaharova, Stuttgart Havalimanı'nda yaşanan bir olayı örnek göstererek, Alman gümrük yetkililerinin bir Rus vatandaşının kişisel eşyalarına ve parasına el koyduğunu belirtti. Uygulamanın sadece sıradan vatandaşlarla sınırlı kalmadığını savunan Zaharova, Zenit St. Petersburg Teknik Direktörü Sergei Semak ve eşi Anna'nın Münih Havalimanı'nda yaşadığı mağduriyeti hatırlattı.

ALMANYA'YA 2. DÜNYA SAVAŞI GÖNDERMESİ!

Berlin'deki Reichstag (Alman Parlamento Binası) 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Berlin Düştüğünde, Sovyet askerlerinin Reichstag'ın çatısına bayrak dikmesi, Nazi Almanyası'nın yenilgisini simgeleyen en ikonik görsellerden biri olmuştu.

