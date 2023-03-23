Rusya'dan Almanya'ya savaş tehdidi!

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev Almanya’nın kendi topraklarında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki tutuklama kararını uygulaması durumunda bunun Rusya’ya karşı savaş ilanıyla aynı anlama geleceğini belirtti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus medyasına röportaj verdi. Medvedev, Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann’ın UCM’nin aldığı karar kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Almanya’ya gelmesi durumunda tutuklanacağı" yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Medvedev, “Hayal edelim, açıkçası bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan bir durum, ama yine de gerçekleştiğini hayal edelim. Nükleer bir devletin başkanı (Putin) Almanya topraklarına gitti ve tutuklandı. Bu ne demektir? Bu, Rusya Federasyonu’na karşı savaş ilanı olur. Bu durumda tüm füzelerimiz Bundestag’a (Almanya Federal Meclisi) ve Şansölye’nin (Almanya Başbakanı Olaf Scholz) ofisine uçar” ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin Ukrayna’ya seyreltilmiş uranyum içeren mühimmat göndermeye yönelik planına da değinen Medvedev, “Yabancı silahların Ukrayna’ya teslim edildiği her gün, nükleer kıyameti daha da yakınlaştırıyor" dedi.

Öte yandan UCM geçtiğimiz Cuma günü, çocukları Ukrayna’dan yasa dışı yollarla sınır dışı etmekle suçladığı Putin hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.