Rusya'dan Alman Volkswagen şirketine soruşturma! 193 milyon dolar tazminat cezası! Mahkeme talimatı
Rusya’da bir mahkeme, Rus GAZ şirketinin açtığı davada Alman Volkswagen şirketine 193 milyon dolar (yaklaşık 16,9 milyar ruble) tazminat cezası verdi.
Rusya’nın Nijniy Novgorod şehrindeki bir mahkemede görülen davada, GAZ’ın Volkswagen aleyhine açtığı dava görüldü. Volkswagen’in GAZ şirketini maddi zarara uğrattığı hükmüne varan mahkeme, Alman şirkete 193 milyon dolar tazminat cezası verdi.
Yükümlülüklerini yerine getirmeme suçlaması
GAZ şirketi, Volkswagen’i devam eden sözleşmelerdeki üretim ve parça sevkiyatına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmemekle ve bazı sözleşmeleri tek taraflı bir şekilde sonlandırmakla suçlamıştı.
Volkswagen, Mayıs 2023’te Rusya’daki varlıklarını bir Rus şirketine satarak ülkeden çekildiğini duyurmuştu. Rusya Ticaret Bakanı Anton Alihanov, dün yaptığı açıklamada, Volkswagen'in Kaluga'daki eski fabrikasında seri otomobil üretimine başlandığını bildirmişti.
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