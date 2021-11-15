Rusya'dan alçakça video! Akıncı TİHA'yı hedef seçtiler

Daha önce "Lancet" isimli kamikaze dronun Bayraktar TB-2'yi de imha edebildiğini iddia eden bir animasyon yayınlayan Rusya'nın hedefinde şimdi de AKINCI TİHA'lar var.

TB2 karşısında Azerbaycan, Suriye, ve Libya'da Rus hava savunma sitemlerinin aciz kalmasının Rusya'daki travması devam ediyor.

Rusya yeni 5. nesil savaş uçağı 'Checkmate'in Baykar Savunma tarafından yerli ve millî olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzî İHA'yı vurabileceğini iddia eden bir animasyon yayınlandı.

Videoda "Checkmate"'in (Şah-Mat) gücü ve yetenekleriyla beşinci nesil savaş uçağı F-35 ve AKINCI TİHA'dan üstün olduğu vurgulanıyor.