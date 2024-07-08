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Ekonomi Rusya'dan 'akaryakıt fiyatlarını düşürün' talimatı
Ekonomi

Rusya'dan 'akaryakıt fiyatlarını düşürün' talimatı

Yeniakit Publisher
2024-07-08 16:30:00 -
Rusya'dan 'akaryakıt fiyatlarını düşürün' talimatı

Rusya'da uçuşa geçen akaryakıt fiyatları sonrası Enerji Bakanlığı ve Federal Rekabet Servisi'ne önemli bir talimat verildi.

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, benzin ve motorine yönelik talebin mevsimsel etkiler nedeniyle arttığına işaret edildi.

Talimat verildi

Yakıt fiyatlarındaki artışın enflasyon oranının altında kaldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Novak, ülkedeki yakıt fiyatlarındaki artışın kontrol altında tutulması için Rusya Enerji Bakanlığı ve Federal Rekabet Servisi'ne talimat verdi" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Novak'ın bölgelere yakıtın demir yoluyla zamanında ulaştırılması ve petrol şirketlerine tank filosu sağlanması konularının çözülmesi talimatını da verdiği kaydedildi.

Saldırılar yükselmesine neden oldu

Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.

Yaşanan fiyat artışları nedeniyle ülkede hükümet, zaman zaman yakıt ihracat kısıtlamalarına gidiyor.
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