Rusya'dan Afrika açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Afrika Departmanı Direktörü Vsevolod Tkaçenko, Sputnik’e demecinde Rusya’nın Afrika’yı diğer ülkelerle zıtlaşma arenası olarak görmediğini söyledi.

Tkaçenko, “(Afrika’yı) Afrikalı dostlarımız ve ortaklarımızla işbirliği halinde tüm ilgili taraflarla, Avrupa Birliği ile, Çin ve diğer ülkelerle etkileşime açık olduğumuz bir kıta olarak görüyoruz” diye konuştu.

Rusya’nın, birçok ülkenin her zaman diğerlerinin çıkarlarıyla örtüşmeyebilen ekonomik ve siyasi çıkarları olduğunu anlayabildiğine dikkat çeken Tkaçenko, “Fakat biz, sağlıklı rekabetin çalışmalara fayda bile sağlayabileceğine inanıyoruz, en önemlisi, sağlıklı ve medeni olması. İlkeli yaklaşımımız çatışmaya değil işbirliğine odaklanmaktır. Aynı zamanda, Afrika'da asıl meselenin Afrikalıların kiminle ve nasıl işbirliği yapacakları konusundaki görüşleri olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.