Rusya'dan açık açık savaş ilanı! Bölgeye sevk ettiler
Ukrayna ile savaşa hazırlanan Rusya, sınır hattına kan stoğu sevk etmeye başladı.
Rusya'nın Ukrayna sınır hattına yönelik askeri sevkiyatları devam ediyor.
Bu kapsamda son olarak bölgeye önemli miktarda kan stoğunun sevk edildiği bildirildi.
Reuters'ın ABD'li yetkililerden aktardığı habere göre bölgeye tıbbi malzemeler ve kan stokları gönderildi.
Söz konusu kan stoğunun, Ukrayna'da yaşanacak çatışmalarda yaralanan Rus askerlerini tedavi etmek amacıyla kullanılacağı kaydedildi.
Kaynaklar, bölgedeki Rus askerlerinin sayısının 125 bini aştığı görüşünde. Bu doğrultuda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekat başlatması çok yüksek bir olasılık olarak görülüyor.
Özellikle kan stoklarının bölgeye gönderilmesi, harekatın başlamak üzere olduğu şeklinde yorumlanıyor.