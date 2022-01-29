  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'dan açık açık savaş ilanı! Bölgeye sevk ettiler
Dünya

Rusya'dan açık açık savaş ilanı! Bölgeye sevk ettiler

Ukrayna ile savaşa hazırlanan Rusya, sınır hattına kan stoğu sevk etmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 11:13:00 -
Rusya'dan açık açık savaş ilanı! Bölgeye sevk ettiler

Rusya'nın Ukrayna sınır hattına yönelik askeri sevkiyatları devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak bölgeye önemli miktarda kan stoğunun sevk edildiği bildirildi.

Reuters'ın ABD'li yetkililerden aktardığı habere göre bölgeye tıbbi malzemeler ve kan stokları gönderildi.

Söz konusu kan stoğunun, Ukrayna'da yaşanacak çatışmalarda yaralanan Rus askerlerini tedavi etmek amacıyla kullanılacağı kaydedildi.

Kaynaklar, bölgedeki Rus askerlerinin sayısının 125 bini aştığı görüşünde. Bu doğrultuda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekat başlatması çok yüksek bir olasılık olarak görülüyor.

Özellikle kan stoklarının bölgeye gönderilmesi, harekatın başlamak üzere olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay