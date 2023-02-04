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Dünya Rusya'dan AB'ye sert tepki
Dünya

Rusya'dan AB'ye sert tepki

AB'nin Ukrayna'yı finanse etmesine tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, savaş cephesi oluşturmak için her şeyin yapıldığını belirterek durumu ikiyüzlülük olarak ifade etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 20:02:00 -
Rusya'dan AB'ye sert tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin barış çağrılarının "ikiyüzlü" olduğunu belirtti.

Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, Kiev'de dün düzenlenen Ukrayna-AB Zirvesi'ni değerlendirdi.

Batı'nın Ukrayna'yı savaş konusunda desteklediğine işaret eden Zaharova, "Bu zirve, AB'nin Rusya'yı zayıflatmak ve ABD ile NATO'nun hegemonya emellerine hizmet etmek için Kiev'deki Nazi rejimini pervasızca desteklemeye devam ettiğini bir kez daha doğruladı." ifadesini kullandı.

AB'nin Ukrayna'daki savaş için 12 milyar Avro ayrıldığına dikkati çeken Zaharova, "bunun sivil halkın ölmesine yol açtığını" vurguladı.

Zaharova, şunları kaydetti:

"AB ülkelerinin, çatışmaların devam etmesi için 'ne kadar gerekirse sürsün' mantığıyla yatırım yapmaya hazır olduklarını açıkladıkları zaman barış çağrıları ikiyüzlü oluyor. AB yönetiminin, Rusya ve uluslararası toplumun yana olduğu çok kutuplu dünya düzeninin oluşumuna karşı Ukrayna'da bir cephe oluşturmak için tüm siyasi, mali ve askeri araçları yatırdığı bir kez daha doğrulandı."

Batı'nın bu konudaki girişimlerinin "boş" olduğunu belirten Zaharova, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü "özel askeri operasyon" hedeflerinin hayata geçirileceğini ve bunun zirveye katılanları hayal kırıklığına uğratacağını ifade etti.

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