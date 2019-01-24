Rusya'dan ABD'ye Venezuela tepkisi Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB, ABD ve Kanada'nın, Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesini desteklemelerine tepki gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesinin ardından, ABD, Kanada ve AB’den Guaido'ya destek gelmesine tepki gösterdi. Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Venezuela’daki olaylar, ilerici Batı toplumunun oradaki iktidarı elle değiştirerek uluslararası hukuka, egemenlik ve devletin iç işlerine karışılmamasına nasıl baktığına örnektir.” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını duyurmuştu. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Venezuela’nın muhalefet liderine destek vererek "Umarım tüm Avrupa Venezuela'daki demokratik güçlere destek verir. Maduro'nun aksine Ulusal Meclis ve Juan Guaido, Venezuela vatandaşlarının verdiği demokratik yetkiye sahip.” ifadelerini kullanmıştı.

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