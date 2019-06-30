0553 313 94 23

Rusya'dan ABD'ye net mesaj! Adım adım takipteyiz

Rusya Ulusal Savunma Yönetimi Merkezi, Arleigh Burke sınıfı ABD destroyeri USS Carney'in, Deniz Meltemi (Sea Breeze) adlı bir deniz tatbikatı öncesinde Karadeniz'e girdiğini açıkladı.

30 Haziran 2019 Pazar 18:18
Rusya'dan ABD'ye net mesaj! Adım adım takipteyiz

Rusya Ulusal Savunma Yönetimi Merkezi, ABD destroyeri (Muhrip - Savaş gemisi) USS Carney'nin 29 Haziran’da Moskova saatiyle 19:20'de (16:20 GMT) Karadeniz’e girdiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, ABD'ye ait Arleigh Burke sınıfı destroyerin Karadeniz'e girdiği andan itibaren Rus donanması tarafından takip edildiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada Karadeniz Filosunun, ABD savaş gemisini elektronik ve teknik araçlarla takip edeceği, Montrö anlaşmasının uluslararası hükümlerine göre, Karadeniz dışındaki devletlerin savaş gemileri için Türk boğazı yoluyla geçişi ile ilgili hükümlerine uygun olarak, USS destroyerinin Karadeniz'de geçirdiği sürenin 21 günü geçmemesi gerektiği belirtildi.

Bildiride ayrıca, Amerikan savaş gemilerinin bu yıl beşinci kez Karadeniz'e girdiği ifade edildi.

Rusya'dan ABD'ye suçlama

Moskova yönetimine göre, ABD ve NATO kısa süre önce bölgedeki askeri varlığını ve Karadeniz’deki etkinliğini artırmaya başladı.

Rusya, ABD’yi Avrupa’da yasadışı yollardan doğuya doğru genişlemekle suçluyor. Buna delil olarak da 2017'de Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'ya NATO'ya bağlı birliklerin yerleştirilmesi ve son dönemlerde ABD savaş gemilerinin sık sık Karadeniz limanlarına gelmesini gösteriyor.

(Star)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 18:18
  1. Rusya Ulusal Savunma Yönetimi Merkezi
  2. ABD destroyeri (Muhrip - Savaş gemisi) USS Carney
  3. Karadeniz
  4. ABD
  5. Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şoförler Bahar ile ’yola devam’ dedi
    1. Şoförler Bahar ile ’yola devam’ dedi
    2. Melis Kurtel Emin: “Ekibimiz çok iyi..
    3. Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8..
    4. Amasra’da hortum paniği
    5. Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih..
    6. İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
    7. Hakkari şehidi son yolculuğuna..
    8. Amed Sportif Faaliyetler’de yönetim..
    9. Zonguldak’ta meydana gelen kazada 1’i..
    10. Ahmet Çelik: “Yüreği erkeklerden daha..
    11. Yolun karşısına geçerken otomobil..
    12. 2019 Avrupa Oyunları
    13. Erzurum Protokolü Milli Atletlerle..
    14. İzmir’deki Çandarlı bölgesinde, yazlık..
    15. Kayserispor’un borcu netleşti
    16. Japonya protestolara rağmen balina..
    17. Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı
    18. 93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance"..
    19. Rusya'dan ABD'ye net mesaj! Adım adım..
    20. Oltulu Genç FutbolcularBorçka’ya..
    21. 93. Gazi Koşusu’nun kazananı The Last..
    22. Türkiye'den Irak'a "PKK" tepkisi
    23. Mardin Kalesi’nde otlar tutuştu,..
    24. Kazada yıkılan elektrik direği yangın..
    25. Erol Can Çinko Gaziantep Basketbol’da
    26. Acun Ilıcalı hakkında flaş karar!..
    27. Denizde sürüklenen teknede bulunanlar..
    28. "Boğaziçi Film Festivali" başvuruları..
    29. Türkiye'den Irak'a sert 'operasyon'..
    30. Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!