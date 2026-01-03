Rusya'dan ABD’ye Maduro tepkisi: Kirli ellerinizi çekin!
Rusya, Venezuela’nın meşru lideri Nicolas Maduro ve eşinin ABD tarafından alıkonulmasına sert tepki gösterdi. İşgalci ABD'nin Caracas’taki korsan operasyonuyla alıkoyduğu Maduro çifti için Moskova’dan "derhal serbest bırakın" çağrısı geldi.
"egemenliğe saygı duyun" Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Washington yönetimine haddi bildirilerek, "ABD liderliğini bu hukuksuz tutumunu gözden geçirmeye ve egemen bir ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanını serbest bırakmaya çağırıyoruz" denildi. Açıklamada, krizin ancak diplomasiyle çözülebileceği hatırlatıldı.
Rusya’dan Venezuela halkına tam destek Bakanlık, Sergey Lavrov’un Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez Gomez ile görüştüğünü duyurdu. Görüşmede Lavrov, "Silahlı saldırılar karşısında Venezuela halkının yanındayız" diyerek dayanışma mesajı verdi. Öte yandan, Gomez’in Moskova’da olduğuna dair Batı medyasında çıkan iddialar Rus yetkililerce yalanlandı.
Bolivarcı direnişe selam Açıklamanın sonunda, Rusya’nın Bolivarcı liderliğin ulusal çıkarlarını koruma yolundaki mücadelesini desteklemeye devam edeceği vurgulandı. Rusya’nın Caracas Büyükelçiliği ise bölgedeki Rus vatandaşlarının güvende olduğunu ve faaliyetlerin aksamadan sürdüğünü bildirdi.
